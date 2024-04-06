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«Вашингтону» Овечкина предрекли провал в плей-офф НХЛ

Тренер Канарейкин: если «Вашингтон» выйдет в плей-офф, далеко не прошагает

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин критично оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Liveresult.

«Даже если команда выйдет, мы понимаем, что далеко она не прошагает. А по сезону видно, что не забивает Овечкин – команда выдавала серию. Сейчас, наоборот, пошла результативная серия у Александра – команда не может добиться победы», — заявил Канарейкин.

В ночь на 6 апреля «Вашингтон» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4. «Столичные» занимают десятую строчку в Восточной конференции НХЛ, набрав 82 очка.

Овечкин в этом матче оформил дубль. Эти заброшенные шайбы стали для российского хоккеиста 850 и 851 в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал первым хоккеистом в истории турнира, которому удалось забросить 850 шайб за один клуб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Ранее Овечкин вышел на чистое второе место по количеству шайб для игроков в возрасте 38+.

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