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«Локомотив» выиграл третий матч у «Трактора» в серии Кубка Гагарина

«Локомотив» одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ с «Трактором»

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась с результатом 2:1 в пользу клуба из Ярославля.

Счет в матче на 3-й минуте открыл Егор Аверин, ему ассистировал Рушан Рафиков и Андрей Сергеев. На 34-й минуте отличился Григорий Иванов, его ассистентами также выступили Рафиков и Сергеев. «Трактор» отыграл одну шайбу в конце третьего периода, отличился Семён Дер-Аргучинцев.

Таким образом, счет в серии стал уже 3-0 в пользу ярославской команды. Следующий поединок состоится также в Челябинске и пройдет 8 апреля. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В другой полуфинальной серии сражаются екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Счет в их противостоянии равный — 1-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, команды покинули турнир в первом раунде плей-офф.

Ранее тренер клуба КХЛ призвал игрока соперника бояться в следующем матче.

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