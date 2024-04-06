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Игрока «Зенита» Мостового назвали нереализованным

Тренер Бышовец считает, что игрок «Зенита» Мостовой не реализован в команде

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец оценил перспективы полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового. В комментарии Legalbet специалист заметил, что футболист не до конца реализует свой потенциал.

«Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Он подходит по стилю питерской команде. Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе.

Понятное дело, что в материальном плане у него вряд ли есть такая необходимость, но если перед ним стоит цель достичь чего-то большого в футболе и играть в команде с амбициями в еврокубках, то стоит попробовать», — считает Бышовец.

Эксперт заметил, что Мостовой обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Бышовец не исключил, что на игрока положительно повлияла аренда в «Сочи».

Ранее бразильский футболист «Зенита» захотел получить российский паспорт.

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