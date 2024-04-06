«Крылья Советов» поднялись в топ- 5 чемпионата России

Екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась победой команды из Самары со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте, отличился игрок «Крыльев» Амар Рахманович. На 41-й минуте «Урал» сравнял счет благодаря тому, что Алексей Каштанов реализовал пенальти. Окончательный счет был установлен на 79-й минуте, когда Рахманович оформил дубль, поразив ворота с пенальти.

Благодаря этой победе самарская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев» 33 очка, столько же баллов имеют московские ЦСКА и «Локомотив». «Урал» идет на 12-й позиции в турнирной таблице, в активе подопечных Виктора Гончаренко 20 очков.

Следующий матч РПЛ «Крылья Советов» проведут дома и примут казанский «Рубин». Встреча состоится 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Урал» в тот же день примет на своем стадионе московское «Динамо», игра начнется в 14:30 по московскому времени.

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