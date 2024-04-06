«Спартак» назвали командой «ни туда ни сюда»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин раскритиковал столичный «Спартак» за отсутствие четких игровых идей и заявил, что бело-голубые имеют шанс обыграть подопечных Гильермо Абаскаля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Терехина приводит Legalbet.

«Мне бы хотелось, чтобы «Динамо» обыграло «Спартак», предпосылки к этому есть. Против «Ростова» команда чуть-чуть оступилась (бело-голубые проиграли со счетом 1:4. — «Газета.Ru»). Если «Динамо» хочет быть чемпионом, то надо обыгрывать «Спартак»! Но фаворита в этом матче нет», — сказал Терехин.

Также экс-игрок «Динамо» заявил, что под руководством испанского тренера Абаскаля красно-белые показывают на поле «непонятно что».

«Спартак» не в форме? Да он в обычной своей форме! Тем более при Абаскале. Команда у них — ни туда ни сюда. Они и не вылетают, и ни за что не борются. При Абаскале — это не «Спартак», а непонятно что. Не ясно, во что они играют и что от них ждать», — сказал Терехин.

«Динамо» примет «Спартак» на своем поле 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

На данный момент бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ — у них 38 очков. «Спартак» находится на шестом месте с 32 баллами.

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