Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» назвали командой «ни туда ни сюда»

Экс-игрок «Динамо» Терехин заявил, что при Абаскале «Спартак» — непонятно что

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин раскритиковал столичный «Спартак» за отсутствие четких игровых идей и заявил, что бело-голубые имеют шанс обыграть подопечных Гильермо Абаскаля в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Терехина приводит Legalbet.

«Мне бы хотелось, чтобы «Динамо» обыграло «Спартак», предпосылки к этому есть. Против «Ростова» команда чуть-чуть оступилась (бело-голубые проиграли со счетом 1:4. — «Газета.Ru»). Если «Динамо» хочет быть чемпионом, то надо обыгрывать «Спартак»! Но фаворита в этом матче нет», — сказал Терехин.

Также экс-игрок «Динамо» заявил, что под руководством испанского тренера Абаскаля красно-белые показывают на поле «непонятно что».

«Спартак» не в форме? Да он в обычной своей форме! Тем более при Абаскале. Команда у них — ни туда ни сюда. Они и не вылетают, и ни за что не борются. При Абаскале — это не «Спартак», а непонятно что. Не ясно, во что они играют и что от них ждать», — сказал Терехин.

«Динамо» примет «Спартак» на своем поле 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

На данный момент бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ — у них 38 очков. «Спартак» находится на шестом месте с 32 баллами.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир сборной Казахстана может перейти в «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами