Свищев призвал начать переговоры с МОК

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что надо начать переговорный процесс между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийским комитетом России (ОКР), передает «Матч ТВ».

»Томас Бах ответил положительно, на вопрос о том, можно ли нормализовать отношения с ОКР. Но он отметил, что должна быть активная позиция и инициатива с нашей стороны. Думаю, сейчас мы должны услышать призыв и начать переговорный процесс с Бахом и МОК», — сказал Свищев.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Свищев обвинил МОК в нарушении прав человека.