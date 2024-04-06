Поздняков: мы поддерживаем атлетов, для кого условия МОК являются неприемлемыми

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил, что организация поддерживает тех российских атлетов, для кого условия Международного олимпийского комитета (МОК) являются неприемлемыми.

«Мы на стороне тех, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, которая с февраля 2022 года воздвигается Лозанной. Для кого условия МОК неприемлемы ни по форме, ни по сути», — заявил Поздняков.

Также Поздняков поблагодарил тех, кто не остается равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», напомним, что именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК.

Станислав Поздняков 5 апреля заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что россияне будут радоваться победам отечественных спортсменов на Олимпиаде.