Российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России. Российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх», — заявил Мамиашвили.

Мамиашвили отметил, что российские борцы поедут на Игры, чтобы доказать то, что несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в Россию, которая является сильнейшей спортивной державой.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее министр спорта Олег Матыцин призвал уважать тех, кто завоевал право выступать на Игры.