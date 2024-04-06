Одна из Федераций поддержала инициативу Винер по проведению совета об участии в Олимпиаде

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов поддержал инициативу главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая предложила провести тренерский совет по вопросу о неучастии в Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«Ирина Винер правильно говорит. Может, надо собраться и выслушать разные мнения. Помочь Олегу Матыцину принять государственное решение. Пускай сами спортсмены определяются. Только потом со спортсменов не спрашивайте за измену Родине», — сказал Екимов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Матыцин призвал уважать тех, кто завоевал право выступать на Игры.