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Тренер «Филадельфии» об игре Федотова: для него был тяжелый матч

Тренер «Филадельфии» Торторелла: матч с «Баффало» был тяжелым для Федотова

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Eric Hartline/USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла оценил дебют в стартовом составе вратаря клуба в игре против «Баффало», отметив, что матч был тяжелым для голкипера, передает сайт лиги.

«Тяжелая игра для вратаря. Тяжелая, потому что у него было мало работы, не так много моментов. Думаю, нам не помешал бы еще один сейв», — сказал Торторелла.

«Филадельфия» уступила со счетом 2:4. Федотов отразил 15 из 19 бросков.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче против «Айлендерс». Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 3:4.

Ранее Федотов стал самым высоким голкипером в НХЛ.

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