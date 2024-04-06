Винер предложила создать совет, который примет решение о неучастии в ОИ-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о необходимости проведения совета, который примет решение о неучастии в парижской Олимпиаде 2024 года, передает РИА Новости.

«Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», — сказала Винер.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Винер призвала россиян отказаться от участия в Олимпиаде.