Винер о россиянах на Олимпиаде: некуда больше унижаться

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что россиянам на Олимпиаде в Париже не будут рады, передает РИА Новости.

«Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», — сказала Винер.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее министр спорта Матыцин призвал уважать тех, кто завоевал право выступать на Играх.