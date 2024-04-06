Овечкин установил рекорд по голам в НХЛ за один клуб

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить более 850 шайб за один клуб.

В матче против «Каролины» россиянин смог отличиться дважды, но это не спасло «столичных» от поражения (2:4).

Эти заброшенные шайбы стали для Овечкина 850 и 851 в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал первым хоккеистом в истории турнира, которому удалось забросить 850 шайб за один клуб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 43 шайбы — на данный момент на счету россиянина 851 заброшенная шайба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится на своей площадке с «Оттавой Сенаторз». Матч состоится 8 апреля. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Гретцки благодаря дублю в ворота «Каролины».