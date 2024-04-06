Овечкин установил рекорд НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» стал первым россиянином в истории, который забил 850 шайб в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата Овечкин оформил дубль в матче против «Каролины», но его клуб уступил со счетом 2:4.
Теперь на счету Овечкина 851 шайба.
Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи.
В этом сезоне максимальная продолжительность его результативной серии составила 10 матчей. С 25 января по 23 февраля российский форвард записал на свой счет восемь заброшенных шайб и шесть результативных передач.
Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 43 шайбы — на данный момент на счету россиянина 851 заброшенная шайба.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Оттавой».
Ранее российского хоккеиста поставили в один ряд с Овечкиным и Евгением Малкиным.