Стало известно, чего не хватает смешанным единоборствам

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высказался о тенденциях, присущих современным смешанным единоборствам. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что качество боев страдает в угоду элементам шоу.

«На мой взгляд, сейчас идет перенасыщение всех современных тенденций в боях. Элементов шоу стало много. Сейчас как будто особо бойцовского фактора никто и не ждет. Ждут лишь трэштока, скандалов, драк, расследований, а самого боя не ждут», — сказал спортсмен.

По словам Василевского, «боям не хватает боев». Он заметил, что вокруг событий существует много разговоров и обсуждений, но стало меньше спортивной составляющей. Василевский привел в пример турниры М-1, где царила спортивная атмосфера, шоу и праздник гармонировали с непосредственно боями. Вячеслав выразил надежду, что в какой-то момент ММА вернутся «к истокам».

Василевский — бывший чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе и в среднем весе. В профессиональных смешанных единоборствах провел 45 поединков, одержал 36 побед, из них 14 — нокаутом. Также потерпел девять поражений.

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