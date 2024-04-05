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Тренера «Локо» Галактионова назвали порядочным человеком, работающим не ради откатов

Агент Селюк призвал дать тренеру «Локо» Галактионову работать в новом сезоне

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что Галактионов является одним из немногих тренеров, работающих исключительно ради футбола.

«Сейчас про всех тренеров говорят, что им надо уходить, даже Семаку. Понятно, что Абаскаля некоторые вообще каждые три минуты выгоняют. <...> Галактионов — нормальный и порядочный человек, один из немногих российских тренеров, которые работают ради футбола, а не ради откатов. Это один из наиболее очищенных российских тренеров, он любит футбол, а не деньги, он не держится за них», — считает Селюк.

По мнению агента, вылет «Локомотива» из Кубка России не является трагедией и поводом для руководства красно-зеленых отправлять Галактионова в отставку. Но и в этом случае, считает Селюк, специалист не останется без работы.

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России «Локомотив» проиграл «Уралу» 0:1 и завершил выступление в турнире. В Российской премьер-лиге (РПЛ) «железнодорожники» набрали 33 очка после 21 тура и идут на пятом месте.

Ранее экс-вратарь «Локомотива» рассказал, почему он вернулся в Москву из США.

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