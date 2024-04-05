Хоккейному ЦСКА предрекли большие проблемы в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о перспективах ЦСКА в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В интервью Legalbet он выразил мнение, что клубу предстоит решать большие проблемы.

«Под проблемами я, в первую очередь, имею в виду совокупность всех факторов. Во-вторых, имею в виду, что политика руководства клуба оставляет желать лучшего, потому что армейцы сдали свои позиции по многим направлениям, и не только в первой команде», — констатировал Плющев.

Эксперт заметил, что к основе не привлекаются молодые талантливые хоккеисты — при том, что в армейской школе таковых не может не быть. Но, признал Плющев, школа ЦСКА уже не диктует моду в российском хоккее.

«Все, что сейчас делается, очень поверхностно. Конечно, предпринимать что-то нужно, требуются изменения, но без понимания идеологии армейского клуба невозможно будет ничего сделать», — считает специалист.

Плющев напомнил о богатой истории ЦСКА — клуба, подарившего мировому хоккею множество выдающихся игроков. И происходящее в настоящее время в стане красно-синих является лишь попыткой создать видимость того, что что-то делается — при этом, считает Плющев, никто не понимает реальных перспектив. Поскольку люди, занимающиеся реорганизацией клубных процессов, не понимают, что и как нужно делать, констатировал тренер.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА вышел в плей-офф, но завершил борьбу уже в 1/8 финала. Армейцы проиграли серию ярославскому «Локомотиву» со счетом 1-4.

Ранее тренер клуба КХЛ призвал игрока соперника бояться в следующем матче.