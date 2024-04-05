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Алвес дал первый комментарий после выхода из тюрьмы

Футболист Алвес после выхода из тюрьмы: где бы я ни оказался, я выживу

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Joel Marklund/Global Look Press

Бывший защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес заявил после выхода из тюрьмы, что он приспосабливается ко всему, передает El Periodico.

«Жизнь в тюрьме? Где бы я ни оказался, я выживу. Я приспосабливаюсь ко всему, ведь не место делает человека, а человек место. Сейчас я чувствую себя хорошо и спокойно», — сказал Алвес.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не сможет покинуть территорию страны. Раз в неделю он обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение последних 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее Дани Алвес закатил вечеринку после выхода из тюрьмы.

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