Песков: будем радоваться победам россиян на Играх

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне будут радоваться победам отечественных спортсменов на Олимпиаде в Париже, передает РИА Новости.

«Вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — сказал Песков.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразными слова главы ОКР про российских теннисистов.