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«Фенербахче» сорвет матч на Суперкубок Турции

Ajansspor: «Фенербахче» планирует сорвать матч на Суперкубок Турции

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Murad Sezer/Reuters

Стамбульский «Фенербахче» планирует сорвать матч на Суперкубок Турции по футболу против «Галатасарая», передает Ajansspor.

Турецкий клуб выпустит на поле только девять футболистов. Все они будут из команды U19. В начале матче три игрока начнут симулировать травмы и покинут поле, из-за чего команда будет дисквалифицирована, ведь продолжать игру можно, если на поле не менее семи игроков. Таким образом клуб может избежать денежного штрафа за неявку на матч, который пройдет 7 апреля.

В конце марта появилась информация, что «Фенербахче» хочет сменить лигу. Причиной тому стала драка между игроками «Фенербахче» и болельщиками «Трабзонспора», которая произошла 17 марта. Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, кидая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить болельщиков.

Ранее стала известна судьба фанатов, устроивших драку с футболистами в Турции.

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