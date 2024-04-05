«Фенербахче» сорвет матч на Суперкубок Турции

Стамбульский «Фенербахче» планирует сорвать матч на Суперкубок Турции по футболу против «Галатасарая», передает Ajansspor.

Турецкий клуб выпустит на поле только девять футболистов. Все они будут из команды U19. В начале матче три игрока начнут симулировать травмы и покинут поле, из-за чего команда будет дисквалифицирована, ведь продолжать игру можно, если на поле не менее семи игроков. Таким образом клуб может избежать денежного штрафа за неявку на матч, который пройдет 7 апреля.

В конце марта появилась информация, что «Фенербахче» хочет сменить лигу. Причиной тому стала драка между игроками «Фенербахче» и болельщиками «Трабзонспора», которая произошла 17 марта. Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, кидая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить болельщиков.

Ранее стала известна судьба фанатов, устроивших драку с футболистами в Турции.