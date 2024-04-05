Экс-биатлонист Васильев не согласился со словами Позднякова о тенниситах-иноагентах

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев не согласился со словами главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов, передает РИА Новости.

«Спортсменов не надо вовлекать в политику такими заявлениями. Я здесь не совсем согласен с Поздняковым. Естественно, они не хотят предавать Россию. Но вместе с тем они хотят поучаствовать в Играх», — сказал Поздняков.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце 26 июля 2024 года. Закрытие Олимпиады запланировано на 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Ирина Винер призвала россиян отказаться от участия в Олимпиаде.