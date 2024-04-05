Винер призвала россиян отказаться от участия в Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на новость о том, что двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Абдулрашида Садулаева не допустили к участию в лицензионном турнире в Баку, на котором разыгрываются путевки на Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Вот если бы полностью все спортсмены отказались от участия в Олимпиаде, вот это было бы правильно. Чтобы там вообще не было России, и тогда все будет нормально», — сказала Винер.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Дмитрий Свищев обвинил МОК в нарушении прав человека.