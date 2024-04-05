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Винер о теннисистах: если ты нейтральный, значит, ты не должен иметь гражданства

Винер: теннисисты из РФ могут стать сторонниками мер, которые применяет МОК

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не стала бы называть российских теннисистов иноагентами, передает РИА Новости.

«Если нет атрибутики, значит нет страны. Если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства. Я бы не назвала их иноагентами. но они люди пассивные. В конечном итоге такие люди становятся сторонниками мер, которые применяет Международный олимпийский комитет», — сказала Винер.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые поедут на Олимпиаду, командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразными слова Позднякова про российских теннисистов.

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