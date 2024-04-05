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Свищев обвинил МОК в нарушении прав человека

Депутат Свищев: ООН пора обратить внимание на нарушение прав человека в МОК

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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в своем Telegram-канале призвал ООН обратить внимание на Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с недопуском российского борца Абдулрашида Садулаева к участию в лицензионном турнире.

«На МОК пора давно обратить внимание сотрудникам ООН. Идет неприкрытое нарушение прав человека. Не только в части свободы слова, но и в части ограничения выступления на фактически открытых соревнованиях», — написал Свищев.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Светлана Журова отреагировала на отстранение Садулаева от Олимпиады.

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