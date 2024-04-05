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Французский политик: Макрон начал перекладывать ответственность на РФ за провалы на ОИ

Политик Филиппо: Макрон перекладывает на РФ ответственность за проблемы ОИ-2024

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо отреагировал в своих соцсетях на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия оказывает информационное давление на его страну в преддверии Олимпиады, которая пройдет летом в Париже.

»Макрон заранее за любые потенциальные и крайне предсказуемые неудачи перекладывает ответственность на русских. Либо он готовит очень плохой ход и уже указывает на виноватого», — заявил Филиппо.

Также Филиппо пожелал, чтобы никто не поддавался на манипуляции.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце 26 июля 2024 года. Закрытие Олимпиады запланировано на 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в минспорта Украины назвали новое требование к россиянам для участия в Играх.

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