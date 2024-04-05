«Спартаку» указали на политическую ошибку

Российский комментатор Геннадий Орлов завил, что московский «Спартак» допустил ошибку в ситуации с игроком команды Квинси Промесом, передает «Чемпионат».

«Эта же история еще год назад началась. «Спартак» держал Промеса, и он оставался их главным игроком. Сейчас Промеса нет — и лидера не стало. Это политическая ошибка руководства команды», — сказал Орлов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее адвокат назвал высокими шансы на экстрадицию Промеса в Россию.