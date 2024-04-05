Теннисист Кафельников: пусть слова главы ОКР будут на его совести

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российские теннисисты, которые поедут на Олимпиду, будут командой иноагентов, передает ТАСС.

«Мое мнение такое — пусть эти слова будут на его совести. На мой взгляд, ехать нужно. Огромная масса болельщиков, кто будет болеть и переживать за наших ребят», — сказал Кафельников.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце 26 июля 2024 года. Закрытие Олимпиады запланировано на 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия оказывает информационное давление на Францию перед Играми.