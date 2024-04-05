Российский пловец попросил отозвать свой нейтральный статус

Российский пловец Иван Гирев попросил отозвать у него нейтральный статус. Об этом «Матч ТВ» рассказали в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Можем подтвердить, что Иван Гирев запросил отмену нейтрального статуса», — заявили в World Aquatics.

Гирев был единственным российским атлетом в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде.

На Олимпийских играх в Токио Гирев завоевал серебряную медаль в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Даниил Медведев ответил Ирине Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами.