Тарасова назвала безобразными слова главы ОКР про российских теннисистов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российских теннисистов, которые хотят выступить на Олимпиаде, следует называть командой иноагентов, передает Metaratings.ru.

«Мы хотим добиться, чтобы всех спортсменов допустили до Олимпиады. А Поздняков называет иноагентами тех, кого уже допустили. Это неприемлемо, некорректно и безобразно», — сказала Тарасова.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в минспорта Украины назвали новое требование к россиянам для участия в Играх.