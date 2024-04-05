«Динамо» победило в двух номинациях международной премии

4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония пятой Международной премии в области спорта и букмекерства — Премия РБ-2024, в которой футбольное «Динамо» стало победителем в двух номинациях. Об этом сообщается на сайте клуба.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров получил награду в номинации «Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли». Также медиакоманда бело-голубых победила в номинации «Лучшая спортивная пресс-служба».

Международная премия РБ, созданная в 2018 году, призвана выявить достижения в области спорта и букмекерства на территории СНГ.

Московское «Динамо» в начале апреля вышло в полуфинал Пути регионов в Кубке России. Теперь москвичи сыграют с «Оренбургом».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) команда Марцела Лички, набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым «Краснодара» составляет два очка, от лидирующего «Зенита» — три очка.

Ранее клуб РПЛ объявил о назначении нового главного тренера.