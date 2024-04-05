Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» победило в двух номинациях международной премии

Гендиректор «Динамо» Пивоваров и пресс-служба клуба победили в премии РБ-2024

close
100%
ФК «Динамо»

4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония пятой Международной премии в области спорта и букмекерства — Премия РБ-2024, в которой футбольное «Динамо» стало победителем в двух номинациях. Об этом сообщается на сайте клуба.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров получил награду в номинации «Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли». Также медиакоманда бело-голубых победила в номинации «Лучшая спортивная пресс-служба».

Международная премия РБ, созданная в 2018 году, призвана выявить достижения в области спорта и букмекерства на территории СНГ.

Московское «Динамо» в начале апреля вышло в полуфинал Пути регионов в Кубке России. Теперь москвичи сыграют с «Оренбургом».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) команда Марцела Лички, набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым «Краснодара» составляет два очка, от лидирующего «Зенита» — три очка.

Ранее клуб РПЛ объявил о назначении нового главного тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами