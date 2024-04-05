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В минспорта Украины назвали новое требование к россиянам для участия в ОИ

Украина хочет, чтобы российские участники Олимпиады отказались от Игр дружбы

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kovop/Shutterstock

Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный выдвинул новое требование к россиянам, которые захотят выступить на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает Le Monde.

«Атлеты из обеих стран, России и Белоруссии, должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы ради участия в Олимпийских играх в Париже», — сказал Бедный.

Олимпийские игры стартуют в конце июля. Так, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не пускать российских и белорусских спортсменов на международные турниры из-за ситуации на Украине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее СК призвали проверить президента МОК по статье о вмешательстве в жизнь россиян.

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