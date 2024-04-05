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Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади

Российскую всадницу Костыгову дисквалифицировали за избиение лошади

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Shutterstock

Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Владимир Белецкий.

«Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного», — сказал Белецкий.

Также он добавил, что может описать случившееся на турнире в Ярославле в марте этого года только словами «избиение лошади».

Белецкий отметил, что это не первый подобный инцидент с участием всадницы. Ранее она уже получала предупреждение за грубое отношение к лошади. Сейчас девушке будет запрещено два года заниматься любой деятельностью (в том числе тренерской), связанной с конным спортом.

Костыговой 23 года, на соревнованиях она представляет Ярославскую область. Спортсменка имеет третий разряд. Костыгова занимает 29-е место в дисциплине «Конкур» российского рейтинга ФКСР.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC дисквалифицирован из-за допинга.

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