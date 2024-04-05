Россиянина признали второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список трех лучших игроков дня.

Третьей звездой дня был признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В матче против «Монреаля» нападающий оформил дубль и отдал результативную передачу. Его команда одержала победу со счетом 7:4.

Второй звездой дня признан российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. В матче против «Оттавы Сенаторз» россиянин провел весь матч и оставил свои ворота в неприкосновенности. Его команда разгромила соперника со счетом 6:0. «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции.

В этом сезоне НХЛ Бобровский провел 55 матчей, отстояв пять игр на ноль. Всего в его активе 43 «сухих» матча в лиге. Он вышел на 40-е место по этому показателю среди игроков НХЛ.

Первой звездой дня был признан форвард «Виннипег Джетс» Габриэль Виларди. В матче против «Калгари» нападающий сделал хет-трик. Его команда одержала победу со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что Кучеров и Маккиннон установили совместный рекорд в НХЛ.