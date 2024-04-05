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Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами

Медведев о словах Винер про россиян-бомжей: я имею право быть не согласным

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое намерение выступить на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В теннисе мы так относимся к Олимпийским играм — по крайней мере до того, как туда попадаем, — что они не настолько важны, как «Большой шлем». Слова Ирины Винер? В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — сказал Медведев.

Винер ранее назвала российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе, командой бомжей без флага и гимна.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Валуев заявил, что спортсмены, которые поедут на ОИ, должны учитывать, что Россию хотят уничтожить.

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