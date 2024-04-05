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Тренер «Трактора» призвал игрока соперника бояться в следующем матче

Тренер «Трактора» Заварухин угрожает Шалунову: пускай в Челябинске боится

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ХК «Трактор»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин раскритиковал игрока «Локомотива» Максима Шалунова за реакцию на травму голкипера Зака Фукале.

«Случайно или неслучайно произошел этот эпизод, мы не будем спорить. Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится.

Игрок получает травму – ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений. Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена», — сказал Заварухин на пресс-конференции.

В первом матче между этими командами Шалунов нанес травму Фукале. Канадский вратарь покинул лед. Во втором матче он не смог принять участие.

После двух матчей счет в серии 2:0 в пользу ярославской команды. Следующая игра между соперниками пройдет в Челябинске 6 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Металлург» одолел «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина.

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