Тренера «Локомотива» признали мужественным человеком

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в интервью Legalbet заявил, что наставник «Локомотива» Михаил Галактионов является смелым и решительным человеком.

По его мнению, только так можно объяснить желание специалиста покинуть свой пост после вылета из Кубка России.

«Думаю, что ему надо оставаться до конца сезона. Время, чтобы что-то изменить, есть. Руководство будет решать с ним вопрос в конце сезона. Но я признаю его мужество. Если захотел уйти, то значит ощущает, что что-то идет не по плану», — заявил Тарханов.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте. Таким образом, «железнодорожники» завершили свое выступление на турнире.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал в «Пари НН».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, в чем «Зенит» превосходит «Спартак».