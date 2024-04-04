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Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо

Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира

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ФИАС

Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день Кубка мира, который проходит в Ереване.

Золотые медали России принесли Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Владимир Мнацаканян (до 64 кг), Иван Агафонов (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Давид Оганесян (до 88 кг), Дмитрий Торгашов (до 98 кг), Алексей Мерзликин (свыше 98 кг), Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг).

Представители Белоруссии, России и Франции выступают в нейтральном статусе в соответствии с решением исполкома Международной федерации самбо (FIAS).

Турнир является квалификационным, в 2024 участники соревнований смогут получить первые рейтинговые очки. Кроме того, Кубок мира — это этап отбора на Всемирные игры по боевому самбо, которые пройдут с 7 по 17 августа 2025 года в китайском Чэнду.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее россияне заработали 13 золотых наград на чемпионате мира по самбо.

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