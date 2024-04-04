Булыкин рассказал, в чем «Зенит» превосходит «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после победы петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в Кубке России заявил, что у клуба с берегов Невы преимущество в классе игроков, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, у сине-бело-голубых есть преимущество в классе игроков, но в футболе часто происходят осечки. Соперник, который больше нацелен на победу и более удачлив, может бороться с «Зенитом», — сказал Булыкин.

После первого тайма матча на Кубок России с «Зенитом» «Спартак» вел в счете 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде, который отличился на 12-й минуте. Голевая передача на счету Александра Соболева, от груди которого мяч отскочил к костариканскому нападающему.

Во втором тайме в составе «Зенита» произошли замены: в частности, на поле вышли Вендел и Клаудиньо.

В итоге сине-бело-голубые перевернули игру: дубль оформил 18-летний нападающий Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

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