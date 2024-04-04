Головин поделился эмоциями от признания его лучшим игроком месяца

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал то, что болельщики признали его лучшим игроком клуба в марте, передает «Спорт-Экспресс».

«Признание болельщиков всегда приятно, ведь мы играем для них. Спасибо им за такую оценку и поддержку. Многие у нас в команде были достойны этого звания по итогам месяца», — сказал Головин.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» идет на третьем месте, набрав 50 очков. Лидирует в турнире «ПСЖ», имея в активе 62 балла. Второе место занимает «Брест», который отстает от «Монако» на одно очко.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 24 матча, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды. Он с 2015 года вызывается в сборную России.

Ранее Головин попал в топ-3 самых дорогих футболистов постсоветского пространства.