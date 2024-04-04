Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила отток россиян из фигурного катания тем, что это дорогой вид спорта, передает ТАСС.

«Фигурное катание — довольно дорогой вид спорта. Одно дело, если подростки, которые заканчивают школу, прекращают кататься. Другое дело, если дети не могут кататься, потому что родители не могут оплачивать», — сказала Бестемьянова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

Ранее Татьяна Тарасова назвала любимый вид спорта россиян.