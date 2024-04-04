Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава испанского футбола, насильно поцеловавший футболистку, не может купить себе колу

Экс-глава испанского футбола Рубиалес: я не могу купить даже колу

close
100%
Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, которого обвиняют в коррупции, заявил, что не может позволить себе даже покупку колы, передает Marca.

«Вчера мои счета были заблокированы в Доминиканской Республике, а четыре-пять дней назад — в Испании. Теперь у меня заблокированы все счета. Я не могу позволить себе купить даже кока-колу», — сказал Рубиалес.

В 2023 году Рубиалес попал в крупный скандал. Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), он, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

3 апреля Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.

Ранее капитан сборной Испании рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами