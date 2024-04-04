Экс-игрок «Локомотива»: Дзюбе не дают играть

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия заявил, что игроку красно-зеленых Артему Дзюбе не дают играть, передает Metaratings.ru.

«Артему не дают играть. С «Сочи» он выходил со скамейки, но он не игрок замены. Такого не должно быть, Дзюба должен всегда играть в стартовом составе», — сказал Джанашия.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Он не попал в заявку команды на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

31 марта «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале встречи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, а в концовке игры Максим Глушенков установил равный счет.

В предыдущем туре «железнодорожники» упустили победу над «Сочи» (2:2).

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 33 очка, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил о зависимости команды от Дзюбы.