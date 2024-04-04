Экс-тренер «Спартака» об Абаскале: я никогда публично не критиковал игроков

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил поведение нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, который раскритиковал игроков красно-белых за недостаток самоотдачи в матче Кубка России с петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

«Я никогда не делал этого публично. Я всегда брал на себя ответственность. Но у каждого свой образ мышления и действия соответственно», — сказал Каррера.

После первого тайма матча на Кубок России с «Зенитом» «Спартак» вел в счете 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде, который отличился на 12-й минуте. Голевая передача на счету Александра Соболева, от груди которого мяч отскочил к коста-риканскому нападающему.

Во втором тайме в составе «Зенита» произошли замены: в частности, на поле вышли Вендел и Клаудиньо.

В итоге сине-бело-голубые перевернули игру: дубль оформил 18-летний нападающий Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

Ранее легенда «Спартака» ответил на вопрос о судьбе Абаскаля в клубе.