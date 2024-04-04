Макрон заявил, что Россия оказывает информационное давление на Францию перед ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия оказывает информационное давление на его страну перед Олимпийскими играми, которые состоятся летом 2024 года в Париже, передает ТАСС.

«Россия постоянно подпитывает утверждения о том, что мы не в состоянии что-либо провести», — сказал Макрон.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля. Так мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Ранее Макрон ответил на вопрос об участии россиян в Олимпиаде.