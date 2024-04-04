Легенда «Спартака» объяснил, в чем можно упрекнуть Абаскаля после поражения от «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов заявил, что главного тренера клуба Гильермо Абаскаля можно упрекнуть в том, что он не выпустил на поле Георгия Джикию в матче Кубка России против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат».

«В подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрек Абаскалю», — сказал Титов.

После первого тайма «Спартак» вел в счете 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде, который отличился на 12-й минуте. Голевая передача на счету Александра Соболева, от груди которого мяч отскочил к костариканскому нападающему.

Во втором тайме в составе «Зенита» произошли замены: в частности, на поле вышли Вендел и Клаудиньо.

В итоге сине-бело-голубые перевернули игру: дубль оформил 18-летний нападающий Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

Ранее стало известно, почему «Зенит» смог перевернуть матч против «Спартака».