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Экс-футболист Джанашия: любой игрок РПЛ потянет основу сборной Грузии

Экс-футболист Джанашия заявил, что любой игрок РПЛ может играть в основе Грузии

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Reuters

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что любой футболист, выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ), может заиграть в основе сборной Грузии, передает Metaratings.ru.

«Человек, который проходит сбор с командой, выходит в РПЛ, может играть везде. Лига сильная, играть в ней тяжело. Помню это по собственному опыту», — сказал Джанашия.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Тина Канделаки обратилась к футбольной сборной Грузии.

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