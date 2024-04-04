Экс-футболист Джанашия: грузины обалдевали от поддержки сборной со стороны России

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия рассказал, что грузины были удивлены тем, что россияне поддерживали Грузию во время матча против Греции, в котором грузины завоевали путевку на чемпионат Европы 2024 года, передает Metaratings.

«Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово», — сказал Джанашия.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее cтали известны перспективы Грузии на Евро-2024.