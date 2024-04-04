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Легенда «Динамо»: Абаскаль уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать страсть

Тренер Точилин: Абаскаль из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать страсть

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-футболист московского «Динамо» и бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Пути РПЛ в рамках Кубка России между московским «Спартаком» и «Зенитом» (1:2). Слова специалиста приводит Legalbet.

«Должен ли был тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дать футболистам искры? Понятно, что во всем виноват тренер. Но как еще он должен был показать эту страсть? По-моему, он уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать ее. Со своей стороны он дает «Спартаку» эту энергию.

Думаю, что слова Абаскаля про отсутствие страсти относились к игрокам, вышедшим на замену. В первом тайме у «Спартака» страсти было побольше, чем у «Зенита». Как пошли замены — пропала искра», — сказал Точилин.

После первого тайма «Спартак» вел в счете 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде, который отличился на 12-й минуте. Голевая передача на счету Александра Соболева, от груди которого мяч отскочил к костариканскому нападающему.

Во втором тайме в составе «Зенита» произошли замены: в частности, на поле вышли Вендел и Клаудиньо.

В итоге сине-бело-голубые перевернули игру: дубль оформил 18-летний нападающий Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

Ранее была раскрыта главная проблема «Спартака».

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