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Раскрыта главная проблема «Спартака»

Борис Игнатьев: «Спартак» имел преимущество и был обязан добивать «Зенит»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» назвал две главные проблемы в игре московского «Спартака» по итогам матча с петербургским «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России по футболу.

«Спартак» проиграл на своем поле со счетом 1:2. Ответный матч состоится 17 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«У красно-белых были моменты — немного, но были. Это говорит о главной проблеме «Спартака» сегодня — слабой реализации мастеров атаки, которые должны соответствовать своему званию.

Вторая проблема — несколько размытая игровая направленность. Нет четкого понимания, что в итоге, кроме эмоциональных всплесков, хотят получить спартаковцы.

При этом они имели преимущество в первом тайме и были обязаны добивать «Зенит», — сказал Игнатьев.

«Спартак» повел на 12-й минуте: счет открыл 21-летний нападающий Манфред Угальде.

Однако во втором тайме «Зенит» перевернул матч: дубль оформил 18-летний бразильский игрок Педро.

Ранее была названа главная ошибка футбольных аналитиков относительно матча «Спартак» — «Зенит».

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