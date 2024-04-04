Раскрыта главная проблема «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» назвал две главные проблемы в игре московского «Спартака» по итогам матча с петербургским «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России по футболу.

«Спартак» проиграл на своем поле со счетом 1:2. Ответный матч состоится 17 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«У красно-белых были моменты — немного, но были. Это говорит о главной проблеме «Спартака» сегодня — слабой реализации мастеров атаки, которые должны соответствовать своему званию.

Вторая проблема — несколько размытая игровая направленность. Нет четкого понимания, что в итоге, кроме эмоциональных всплесков, хотят получить спартаковцы.

При этом они имели преимущество в первом тайме и были обязаны добивать «Зенит», — сказал Игнатьев.

«Спартак» повел на 12-й минуте: счет открыл 21-летний нападающий Манфред Угальде.

Однако во втором тайме «Зенит» перевернул матч: дубль оформил 18-летний бразильский игрок Педро.

Ранее была названа главная ошибка футбольных аналитиков относительно матча «Спартак» — «Зенит».