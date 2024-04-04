Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Она сказала, что все в порядке»: экс-глава футбола Испании о поцелуе с футболисткой

Экс-глава футбола Испании Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: агрессии не было

close
100%
Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо не была против того, что он ее поцеловал. Его слова приводит Marca.

«Она сказала мне, что все в порядке, но затем изменила мнение. Агрессии не было. Дженнифер сама немедленно выступила с опровержением. В итоге миссис Эрмосо изменила свою версию. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?» — заявил Рубиалес.

В 2023 году Рубиалес попал в крупный скандал. Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), он, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

3 апреля Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.

Ранее Marca сообщила, что Рубиалесу грозит 2,5 года тюрьмы за поцелуй с футболисткой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами