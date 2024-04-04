«Она сказала, что все в порядке»: экс-глава футбола Испании о поцелуе с футболисткой

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо не была против того, что он ее поцеловал. Его слова приводит Marca.

«Она сказала мне, что все в порядке, но затем изменила мнение. Агрессии не было. Дженнифер сама немедленно выступила с опровержением. В итоге миссис Эрмосо изменила свою версию. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно? Это потому что я мужчина?» — заявил Рубиалес.

В 2023 году Рубиалес попал в крупный скандал. Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), он, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

3 апреля Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.

Ранее Marca сообщила, что Рубиалесу грозит 2,5 года тюрьмы за поцелуй с футболисткой.